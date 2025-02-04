Политолог Светов: у губернатора Петербурга Беглова есть чему поучиться

Политолог Юрий Светов прокомментировал список наиболее упоминаемых в СМИ членов правительства Северной столице в 2024 году, составленный газетой « Петербургский дневник » и аналитической системой «Медиалогия».

Первое место в рейтинге занял глава города Александр Беглов. Эксперт считает, что у него есть чему поучиться.

«Он был очень активен в диалоге с обществом в преддверии сентябрьских выборов: рассказывал, что было сделано при нем в Петербурге, подробно разъяснял свою программу на ближайшие годы», — отметил специалист.

По его словам, даже после уверенной победы на выборах Беглов продолжил открытый диалог с жителями, возможно, даже более интенсивно, чем во время избирательной кампании.