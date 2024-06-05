Политолог Солонников рассказал, что на ПМЭФ обсуждают будущее мира
Западу не удалось изолировать Россию, это показало открытие ПМЭФ. Таким мнением с радио Sputnik поделился политолог Дмитрий Солонников.
По его словам, на ПМЭФ в этом году приехали представители из 136 стран. Это главный показатель того, что Россия все еще имеет серьезный вес на мировой арене,
«К этому уже привыкли в мире, и с интересом приезжают в Петербург обсудить, как будет выглядеть мир дальше, после того как западный гегемонизм окончательно канет в Лету», — отметил политолог.
Он добавил, что ПМЭФ — это важное и интересное событие, на котором обсуждают экономику и будущее мира.