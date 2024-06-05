Политолог Солонников рассказал, что на ПМЭФ обсуждают будущее мира

Западу не удалось изолировать Россию, это показало открытие ПМЭФ. Таким мнением с радио Sputnik поделился политолог Дмитрий Солонников.

По его словам, на ПМЭФ в этом году приехали представители из 136 стран. Это главный показатель того, что Россия все еще имеет серьезный вес на мировой арене,

«К этому уже привыкли в мире, и с интересом приезжают в Петербург обсудить, как будет выглядеть мир дальше, после того как западный гегемонизм окончательно канет в Лету», — отметил политолог.

Он добавил, что ПМЭФ — это важное и интересное событие, на котором обсуждают экономику и будущее мира.

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