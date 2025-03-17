Политолог Орлов: возвращение западных компаний в Россию будет зависеть от политиков
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT высказал мнение, что возвращение зарубежных компаний в Россию будет зависеть от позиции их правительства.
Он назвал три ключевых направления, которые потенциально интересны для возвращения: автомобильный сектор, рынок одежды и производство специального оборудования для энергетики и добычи ресурсов.
Орлов уверен, что выход на российский рынок способен существенно повысить финансовые результаты этих компаний.
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