Политолог Орлов поддержал идею о том, что от подарков в виде алкоголя надо отказываться

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова, который предложил запретить дарить алкогольную продукцию и ввести штрафы. Об этом сообщил RT .

«Существует множество других, более желанных и привлекательных подарков», — считает Орлов.

Политолог также отметил, что алкоголь можно подать к столу при визите гостей или передарить. Он подчеркнул, что проблема легко решается, и согласился с тем, что спиртные напитки не должны быть универсальными подарками. Это плохая традиция, от которой следует постепенно отказываться.

Ранее депутат Андрей Свинцов предложил ввести систему штрафов за дарение алкогольных напитков. Согласно документу, сумма штрафа для физических лиц составит пять тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч рублей.