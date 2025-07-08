Политолог Матюшенков заявил, что ВТО нуждается в срочном реформировании

В Москве стало известно о важности немедленной реформы Всемирной торговой организации после встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы на саммите БРИКС. Политолог и член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков в интервью «ФедералПресс» пояснил, какие трансформации необходимы организации и почему наступило время для решительных действий.

Матюшенков подчеркнул: «Основная проблема сегодня — паралич апелляционного органа. Без него невозможно обеспечить правоприменение в спорах между государствами. Это угрожает самой сути существования ВТО как регулятора».

Политолог отметил, что с 2019 года система разрешения споров фактически приостановлена из-за блокировки процедуры назначения новых судей. В результате страны все чаще применяют односторонние меры в конфликтных ситуациях, что подрывает доверие к организации.

Кроме того, по словам эксперта, система преференций для стран с «развивающимся» статусом создает искажения. Некоторые государства продолжают пользоваться льготами, несмотря на очевидный экономический рост и конкурентные преимущества. Это ведет к несправедливости и требует пересмотра.

«Даже минимальные соглашения в рамках ВТО сейчас проходят через многоступенчатые и затяжные переговоры. Это мешает адаптироваться к новым вызовам, в том числе в сфере цифровой экономики и устойчивого развития», — отметил Матюшенков.

При этом Россия, по мнению эксперта, видит в ВТО единственную площадку для защиты своих национальных интересов в международной торговле, но при условии соблюдения равных условий и принципов открытости и уважения.