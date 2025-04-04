Политолог Клинцевич: воспитать храброго воина можно только в коллективе

Военный политолог Андрей Клинцевич в эфире радио Sputnik поделился секретами воспитания храбрых воинов.

По мнению эксперта, ключевое значение играет коллектив и чувство сопричастности. Подразделения спецназа и ВДВ показывают высокие результаты именно благодаря взаимной поддержке и общей идее превосходства.

«Коллектив. Только коллектив и некое бессознательное коллективное. То есть, когда есть какая-то идея сопричастности», — отметил Клинцевич.

Он добавил, что отступление перед товарищами становится невозможным, ведь солдаты видят ежедневные примеры мужества и самопожертвования.

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