Политолог Клинцевич: воспитать храброго воина можно только в коллективе

По мнению эксперта, ключевое значение играет коллектив и чувство сопричастности. Подразделения спецназа и ВДВ показывают высокие результаты именно благодаря взаимной поддержке и общей идее превосходства.

«Коллектив. Только коллектив и некое бессознательное коллективное. То есть, когда есть какая-то идея сопричастности», — отметил Клинцевич.

Он добавил, что отступление перед товарищами становится невозможным, ведь солдаты видят ежедневные примеры мужества и самопожертвования.