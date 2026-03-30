Политолог Иванов рассказал, что многие молодые специалисты уже имеют базовый навык работы с ИИ

Внедрение искусственного интеллекта в компании часто сталкивается не с техническими сложностями, а с человеческим фактором. Сотрудники боятся, что их заменят, не понимают логику моделей и сопротивляются новому инструменту. Как объяснил эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», политолог Игорь Иванов в комментарии RuNews24.ru , ИИ уже стал инструментом, который плотно встроился в процессы тысяч компаний по всему миру.

Молодые специалисты, которые в ближайшие годы будут пополнять команды, прошли обучение с активным использованием ИИ. Для них работа с текстовыми и графическими моделями — базовый навык, который они естественным образом переносят в рабочие процессы.

«При этом важно учитывать разрыв в восприятии технологии. Сотрудники, которые только начинают знакомство с ИИ, часто не различают модели и испытывают тревогу за свои рабочие места», — отметил политолог.

Поэтому, по словам эксперта, ключевая ошибка — внедрять ИИ директивно, без объяснения его логики и пользы. Более эффективная стратегия идет через практику, показывая, что это помощник. Например, можно использовать ИИ не только как рабочий инструмент, но и как понятную, «человечную» технологию, давая возможность людям развлечься: сделать гороскоп на день, записать поздравительные открытки с использованием моделей для создания видео или научить за секунды создавать песни про коллег в Suno.

Через такое вовлечение у человека снимается недоверие к технологии, он начинает изучать и использовать ее более активно для рабочих и повседневных дел, а потом переходит в статус ИИ-энтузиаста, который с удовольствием делится своим опытом и продвигает технологию у коллег.