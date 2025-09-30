Три года назад Российская Федерация включила в свой состав новые субъекты — Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. За прошедшее время произошли значительные изменения в инфраструктуре и экономике этих регионов, о чем сообщили собеседники радио Sputnik .

Политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул, что присоединенные территории обладают богатыми природными ресурсами и развитой пищевой индустрией. Инвестиции в инфраструктуру и сельское хозяйство, по его словам, позволили запустить процессы восстановления и модернизации промышленных комплексов.

При этом он добавил, что эти территории никогда не будут «нахлебниками». Собеседник назвал их яркими бриллиантами, которые на данный момент требуют восстановления.