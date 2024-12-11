Похолодание и снег ожидаются в Ставрополе в конце рабочей недели

Холодная погода и снег накроют Ставрополь в ближайшие дни. В среду, 11 декабря, в краевой столице воздух прогреется до +13 градусов, однако уже в пятницу температура будет ощущаться как -15 градусов. Прогноз синоптиков передает сайт Newstracker.ru со ссылкой на данные «Яндекс. Погоды».

Уже в четверг, 12 декабря, в городе начнет холодать. Температура опустится до +5 градусов, но будет ощущаться на 10 градусов ниже. В вечернее время ожидается дождь, позже ему на смену придет снег.

В субботу, 14 декабря, столбики термометров упадут до -8 градусов, по ощущениям будет -15 градусов. Снег продолжит идти вплоть до воскресенья.