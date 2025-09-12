Похолодание придет в Ростовскую область в ближайшие дни

В ближайшие дни, с 12 по 14 сентября, в Ростовской области ожидается значительное похолодание. Температура воздуха может опуститься до +1 градуса, а ветер усилится до 19 метров в секунду, написал сайт rostovgazeta.ru .

В Ростове-на-Дону в пятницу, 12 сентября, будет ветрено и прохладно, с максимальной температурой до +24 градусов. В выходные дни, 13 и 14 сентября, осадков не ожидается, но ветер сохранится, а температура будет колебаться от +10 до +24 градусов.

В Ростовской области в пятницу, 12 сентября, ожидается ветреная погода с порывами ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +26 градусов.