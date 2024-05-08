Похолодание придет в Екатеринбург 9 мая | 360°

08 мая 2024, 17:49
Похолодание придет в Екатеринбург 9 мая
Похолодание с дождями ожидает жителей Екатеринбурга в праздничный день 9 мая. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные Уралгидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, холодный фронт пройдет через область в ночь на четверг. Столбики термометров в День Победы днем поднимутся до +11 градусов.
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Отмечается, что циклон принесет в Свердловскую область дожди, местами ливни. На севере региона прогнозируется мокрый снег.
Прогноз погоды
Екатеринбург
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