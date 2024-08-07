Похолодание придет в Челябинскую область 9 августа

Резкое похолодание ожидает жителей Челябинской области в предстоящую пятницу, 9 августа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной гидрометеослужбы.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 8 на 9 августа столбики термометров опустятся до +10 градусов, в горах и низинах — до +5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +21 градуса.

В субботу, 10 августа, температурные значения не изменятся, порывы ветра будут достигать до восьми метров в секунду.

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