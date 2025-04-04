Похолодание и снег придут в Новосибирск в выходные
В Новосибирске погода начнет меняться уже завтра, 5 апреля. Синоптики обещают резкое похолодание и осадки в виде снега после теплых дней, написал «ФедералПресс».
В пятницу, 4 апреля, как рассказали метеорологи, будет тепло и пасмурно: столбик термометра поднимется до отметки +10…+15 градусов. Ветер ожидается южный с порывами до 15 метров в секунду.
Ночью в субботу температура опустится до +1 градуса, а днем поднимется лишь до +2…+4 градусов. В течение дня будет идти снег. Однако в воскресенье снова потеплеет, воздух прогреется до +13 градусов.
Соседние регионы также ожидают кратковременные заморозки.
Почти 40 сезонных маршрутов до СНТ будут работать в Подмосковье в 2025 году
ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Украинские БПЛА ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат
Главный нарколог Подмосковья развеял миф о безопасной дозе алкоголя для беременных
«Поможет избежать ажиотажа». Эксперт оценил идею о введении «шашлычного эмбарго» в России
Появилось видео после ДТП с перевернувшейся скорой на юге Москвы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте