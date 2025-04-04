Похолодание и снег придут в Новосибирск в выходные

В Новосибирске погода начнет меняться уже завтра, 5 апреля. Синоптики обещают резкое похолодание и осадки в виде снега после теплых дней, написал «ФедералПресс» .

В пятницу, 4 апреля, как рассказали метеорологи, будет тепло и пасмурно: столбик термометра поднимется до отметки +10…+15 градусов. Ветер ожидается южный с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью в субботу температура опустится до +1 градуса, а днем поднимется лишь до +2…+4 градусов. В течение дня будет идти снег. Однако в воскресенье снова потеплеет, воздух прогреется до +13 градусов.

Соседние регионы также ожидают кратковременные заморозки.