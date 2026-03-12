Похолодание и метели придут в Кузбасс к выходным

В ближайшую пятницу, 13 марта, температура воздуха в Кемеровской области составит от −8 до −13 градусов. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сайту vse42.ru сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным экспертов, в субботу, 14 марта, ночью столбик термометра опустится до −12...−17 градусов, днем поднимется до 0...+2 градусов, местами возможен плюсовая температура до +7 градусов. Субботняя ночь принесет новые метели и сильный ветер до 20 метров в секунду.

В воскресенье мороз немного отступит, ночью температура составит от −1 до −6 градусов, днем ожидается небольшой минус или ноль градусов. Местами снова пройдут осадки, сопровождаемые сильным северным ветром до 23 метров в секунду.