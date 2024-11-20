Похолодание и дожди придут в Петербург в выходные

Период несвойственного ноябрю тепла заканчивается в Петербурге, на смену ему приходят дожди и похолодание. Об этом сообщил petrograd.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Погода».

В ближайшие субботу и воскресенье температура днем не поднимется выше +8 градусов. Ночью возможны небольшие заморозки.

Ветер ожидается усиленный, до 9 метров в секунду. Оба выходных дня будет дождливо.

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