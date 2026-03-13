Погода порадует жителей Ростова-на-Дону отсутствием осадков в последний день рабочей недели

В пятницу, 13 марта, в Ростове-на-Дону ожидается облачная погода без осадков. Дневная температура достигнет +13 градусов, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Об этом сообщил сайт Rostovgazeta.ru со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.

По данным синоптиков, похожие условия продержатся и следующие сутки, с температурой до +12 градусов днем и до +2 градусов ночью.

По всей Ростовской области осадки также отсутствуют, температура колеблется между +9 и +14 градусов. К середине следующей недели похолодает до +6 градусов, пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Однако начиная с 18 марта потеплеет до +9 градусов.