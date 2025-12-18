Поезд, посвященный RT, запустили на Арбатско-Покровской линии московского метро

Состав, получивший название «Поезд пропаганды», запустили в честь 20-летнего юбилея RT. Он представляет собой своеобразную выставку, рассказывающую о восприятии RT зарубежной аудиторией, попытках ограничения свободы слова и реакциях мировых медиа на деятельность телеканала.

Вагоны состава разделены на три зоны: «Редакция», «Цензура» и «Прямой эфир». Каждая зона иллюстрирует ключевые моменты в развитии канала с 2005 года, сопровождаемые выдержками из публикаций зарубежных СМИ и высказываний известных политиков.