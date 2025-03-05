Подведены итоги IV Фестиваля стриминговых сервисов «ОРИДЖИНАЛ+» в Москве

Три дня, два жюри — индустриальное (во главе с Юлией Сумачевой) и СМИ (под руководством Ольги Белик) — смотрели и выбирали лучшее среди новинок российских платформ.

В категории «Оригинальное шоу» мнения разделились: профи выбрали «Новое слово» — необычное шоу об обучении писателей с рискованными испытаниями, а СМИ отдали победу подростковому ток-шоу «ЛПШКИ», где зумеры обсуждают свои проблемы. Еще отметили «ОК на связи!» за верность зрителям и «Гипнозис» за смелую идею.

Сериал «Опасная близость» с Елизаветой Боярской получил приз за режиссуру Ивана Китаева — история о пластическом хирурге, чья жизнь рушится в один момент. А вот другие награды:

Актер — Никита Касьяненко.

Актриса — Дарья Румянцева.

Музыка — «Октагон».

Сценарий — «Гипнозис».

Эксперимент — «Мамонты» и «Колобкоин».

Специальные призы достались «Тайге» от «РГ Медиа» и Дарье Кожарской за кастинг в «Павел. Первый и последний». А за лучшие короткие презентации наградили Константина Анисимова и Ксению Болецкую.

Простые слова, яркие проекты — фестиваль показал, как много интересного творится в российском кино и сериалах!

Возрастное ограничение: 16+