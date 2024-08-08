Подорожание номеров в отелях объяснили в Федерации рестораторов и отельеров повышением цен на электричество

Подорожание цен на номера в отелях связано, в первую очередь, с повышением стоимости электричества и продуктов. Об этом ИА НСН рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников.

Он заметил, что в гостиничном бизнесе сейчас ощущается острая нехватка кадров.

«В отличие от ресторанного бизнеса, в гостиничном почти не приняты чаевые. При этом заработная плата в структуре затрат отеля — 50-60 или до 40% от выручки. Я сегодня не могу найти персонал, кадровый голод», — добавил эксперт.

В заключение Колесников сообщил, что отелям необходимо быстро подстроиться под изменение налогов.

Ранее в Министерстве экономики предложили продлить нулевой НДС для отелей в России до 2030 года.