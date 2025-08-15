Подход к погашению автокредитов в России назвали «легкомысленным»

Арбитражный управляющий Феликс Амаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что потеря автомобиля не так критична, как утрата единственного жилья. Таким образом эксперт прокомментировал легкомысленный подход к погашению автокредитов.

По его словам, всегда можно найти альтернативное транспортное средство: «К кредитам на автомобили относятся более легкомысленно. Потому что если теряем машину, то ничего страшного, можно найти альтернативу. Доеду на метро, на автобусе. Это не жизненно необходимо».

Другое дело, по словам собеседника, когда люди теряют единственную квартиру. Когда они берут ее за последние деньги или в кредит в надежде погасить, тогда есть стимул максимально ее сохранить.