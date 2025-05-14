Почти 700 тысяч туристов отдохнули в Краснодарском крае на майских праздниках

В Краснодарском крае в период майских праздников был зафиксирован большой поток отдыхающих — почти 700 тысяч туристов. Об этом рассказал сайт kubanpress.ru .

В регионе продолжает работу единственный аэропорт, который находится в Сочи. Власти акцентируют внимание на необходимости усиления антитеррористической защиты аэропорта, а также повышения мер безопасности на железнодорожных и автовокзалах. Планируется модернизация существующей системы охраны и оборудования, позволяющая эффективно контролировать ситуацию на объектах транспортной инфраструктуры.

Дополнительные усилия сосредоточены на обеспечении безопасного пребывания отдыхающих. Особое значение придается установке систем видеонаблюдения, а также обеспечению отелей специализированной службой охраны и устройствами тревожной сигнализации.