Почти 700 тысяч туристов отдохнули в Краснодарском крае на майских праздниках

В Краснодарском крае в период майских праздников был зафиксирован большой поток отдыхающих — почти 700 тысяч туристов. Об этом рассказал сайт kubanpress.ru.
В регионе продолжает работу единственный аэропорт, который находится в Сочи. Власти акцентируют внимание на необходимости усиления антитеррористической защиты аэропорта, а также повышения мер безопасности на железнодорожных и автовокзалах. Планируется модернизация существующей системы охраны и оборудования, позволяющая эффективно контролировать ситуацию на объектах транспортной инфраструктуры.
Дополнительные усилия сосредоточены на обеспечении безопасного пребывания отдыхающих. Особое значение придается установке систем видеонаблюдения, а также обеспечению отелей специализированной службой охраны и устройствами тревожной сигнализации.
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