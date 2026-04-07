Почти 70 пациентов спасли в Ленинградской области с помощью санавиации

С января по март бригада санитарной авиации Ленинградской области выполнила 68 вылетов. Они помогли почти 70 пациентам, среди которых были две беременные женщины и шестеро детей. Об этом написал «Петроград».
За первый квартал года служба провела 68 рейсов в самые удаленные уголки региона. Все заболевшие или пострадавшие были своевременно доставлены к врачам и получили необходимую помощь.
Координирует санитарные вылеты территориальный центр медицины катастроф — подразделение областной станции скорой помощи.
