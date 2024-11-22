Почти 400 общественных пространств преобразили в Приморье в этом году

С начала года в Приморском крае преобразили 375 дворовых и общественных пространств. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.

Глава ведомства Алексей Першин отметил, что специалисты успели сдать 57 парков, скверов и площадей, а также 318 придомовых территорий. На объектах, где продолжаются работы, устанавливают скамейки, урны, детские и спортивные площадки.

Першин подчеркнул, что жители региона активно участвуют в создании территориальных общественных самоуправлений, которые помогают преобразить районы. Благоустройство проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».