Почти 3 тыс. экскурсоводов и гидов-переводчиков получили аттестацию в Петербурге

Почти три тысячи экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли аттестацию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городского комитета по развитию туризма.

Согласно данным Смольного, 190 профессионалов получили право вести экскурсии не только в Северной столице, но и в других регионах.

В Петербурге действует четко налаженная система межрегионального квалификационного экзамена для представителей туристической отрасли. По данным на начало декабря, общее число сертифицированных специалистов достигло отметки в 2,7 тысячи человек.