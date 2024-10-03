Почти 200 объектов культурного наследия отреставрируют в Нижегородской области

В Нижегородской области в этом году выдали порядка 200 разрешений на работы, направленные на охрану объектов культурного наследия. Об этом сообщил ИА «Время Н» глава профильного управления Григорий Меламед.

До конца 2025 года планируют закончить восстановление 27 объектов. В частности, в Арзамасе отремонтируют здание бывшего реального училища, кроме того — восстановят водонапорную башню, а в Нижнем Новгороде разрабатывают проект для реставрации дома купчихи Бурмистровой.

Также в Дзержинске рассматривается финансирование для противоаварийных работ в кинотеатре «Родина», добавил RT.