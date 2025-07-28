Почти 120 населенных пунктов упразднили в Нижегородской области за последние 20 лет

С 2003 года в Нижегородской области ликвидировано 119 деревень и поселков, а создано лишь четыре новых. Сегодня численность населенных пунктов составляет 4840, причем 834 из них — нежилые. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей государственно-правового департамента региона.
Последний населенный пункт упразднили в апреле 2025-го — поселок Школьный в Чкаловске, заброшенный 20 лет назад. Ранее закрытые поселения включали места вроде Белораменки, Зобово, Старцева и десятки других небольших деревень.
Некоторые исчезли естественным путем, другие вошли в границы крупных городов, например, недавно Нижний Новгород объединили с Кстовым. Одновременно созданы четыре новых села и деревни, одно из них — на месте бывшего рабочего поселка Бабино.
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