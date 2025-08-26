«Почта России» приостановила отправку посылок в США
«Почта России» приостановила отправку посылок в США, за исключением писем
«Почта России» с 26 августа приостановила прием посылок с товарами в США. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании.
«В Таможенной службе США процедура уплаты пошлин пока остается неясной. Все авиаперевозчики в этой связи прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями. С 26 августа 2025 года „Почта России“ приостанавливает прием отправлений с товарами в США», — заявили в компании.
В «Почте России» добавили, что прилагают все необходимые усилия для возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с США. При этом обычные письма под указанные ограничения не подпадают.
В июле президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины для почтовых отправлений для всех стран с 29 августа.
Ранее Трамп заявил о планах ввести 100%-ные импортные пошлины на чипы и полупроводники.