«Почта Памяти» Петербурга приняла более двух тысяч открыток

В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» горожане и гости города отправили свыше 2000 поздравительных открыток через проект «Почта Памяти». Об этом сообщил Кирилл Смирнов, руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России» и главный редактор «Петербургского дневника» .

«Почту Памяти» организовало петербургское отделение «Бессмертного полка России», а поддержку проекту оказало издание «Петербургский дневник». Акция проходила с 24 апреля по 9 мая. Отправители могли бесплатно переслать уникальные открытки по всей стране, поздравляя близких с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Дизайн открыток вдохновлен афишами знаменитых советских военных фильмов — «Два бойца», «В шесть часов вечера после войны» и «Парень из нашего города».