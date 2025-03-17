Почта Банк: спрос на услуги автомоек в России вырос на 70% в начале марта

По данным Почта Банка, в феврале — начале марта спрос на услуги автомоек в России вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма расходов увеличилась на 42%, а средний чек поднялся на 30%, составив 428 рублей, написала «Газета.Ru».
Автомойками пользуются преимущественно мужчины — их доля среди клиентов равна 69%. При этом средний чек у женщин оказался на 4% выше.
В банке считают, что рост спроса связан с сезонным фактором: автомобилисты хотят очистить машины от зимних загрязнений. Многие выбирают автоматические мойки и мойки самообслуживания, чтобы сэкономить и избежать записи.
Алексей Кольчугин из Ассоциации организаций в сфере детейлинга и автомобильной мойки подтвердил традиционный весенний рост интереса к услугам автомоек. Он спрогнозировал дальнейшее увеличение спроса.
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