Почетный гражданин Петербурга Эйфман поздравил номинантов премии «Город в лицах»

Народный артист России, почетный гражданин Санкт-Петербурга Борис Эйфман поздравил номинантов городской премии «Город в лицах». В беседе с «Петербургским дневником» он сообщил, что Петербург известен на весь мир благодаря своему богатому культурному наследию. Однако у города есть и другой повод для гордости — его жители.

«Простые люди, не обласканные лучами славы, они честно и самозабвенно трудятся на благо Петербурга, обеспечивая условия для всестороннего успешного развития города», — подчеркнул художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана.

Эйфман сердечно поздравил номинантов премии «Город в лицах» и отметил важность их деятельности. Среди участников премии — врачи, педагоги, работники промышленности и другие специалисты, без которых немыслима жизнь города.

В народном голосовании приняли участие более 47 тысяч человек. Церемония награждения победителей пройдет 26 марта в Театре Академии танца Бориса Эйфмана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях «Петербургского дневника».