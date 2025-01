PNAS: ночной сон связан со способностью контролировать навязчивые мысли

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) характеризуется нежеланными и тревожными воспоминаниями, которые человек практически не может контролировать. Врачи полагают, что ключ к пониманию этого феномена лежит в нарушении процесса сна, сообщила Мойка78.ру со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).