PNAS: ночной сон связан со способностью контролировать навязчивые мысли

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) характеризуется нежеланными и тревожными воспоминаниями, которые человек практически не может контролировать. Врачи полагают, что ключ к пониманию этого феномена лежит в нарушении процесса сна, сообщила Мойка78.ру со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследования показали, что недостаточный ночной отдых, приводящий к хроническому недосыпу, снижает способность пациентов справляться с травматичными воспоминаниями. МРТ-сканирование головного мозга показало: у людей, страдающих ПТСР, наблюдается ухудшение контроля над областями мозга, ответственными за хранение и обработку воспоминаний.

Работа медиков также подтвердила, что хорошее качество сна способствует лучшему управлению этими воспоминаниями. Сканы мозга демонстрируют, что полноценный ночной отдых помогает пациентам эффективнее регулировать травматические события.

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