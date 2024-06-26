Пляжи от Ореанды до Фороса частично открыли для купания в Крыму

Пляжи в Ореанде, Курпатах, Кацивели, Понизовке, Парковом, Береговом, Санаторном и Форосе частично открыли для купания после устранения аварии на коллекторе в Крыму. Об этом сообщил сайт «Крым 24».

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, такое решение приняли на основании результатов проб воды.

Отмечается, что сейчас остаются закрытыми пляжи населенных пунктов Алупка, Кореиз, Гаспра и пляжи поселка Симеиз. Для исследований специалисты отобрали 21 пробу морской воды и 14 — питьевой.

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте