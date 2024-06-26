Пляжи от Ореанды до Фороса частично открыли для купания в Крыму
Пляжи в Ореанде, Курпатах, Кацивели, Понизовке, Парковом, Береговом, Санаторном и Форосе частично открыли для купания после устранения аварии на коллекторе в Крыму. Об этом сообщил сайт «Крым 24».
По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, такое решение приняли на основании результатов проб воды.
Отмечается, что сейчас остаются закрытыми пляжи населенных пунктов Алупка, Кореиз, Гаспра и пляжи поселка Симеиз. Для исследований специалисты отобрали 21 пробу морской воды и 14 — питьевой.
«Проблема непростая». Россиянам посоветовали не есть летом некоторые продукты
Украинскую ракету сбили в небе над Курской областью
«Жест доброй воли». Почему Ассанжа освободили именно сейчас
Новые корпуса реабилитационного центра для слепоглухих построят в Сергиевом Посаде
Алсу объяснила, почему не желает говорить о любовницах бывшего мужа
Общественную палату России закроют для иноагентов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте