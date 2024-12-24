Платформа онлайн-опросов «Кукушка» и Life: 45% детей не слишком верят в реальность Деда Мороза

За неделю до наступления Нового года многие родители начинают заказывать аниматоров для создания праздничной атмосферы дома. Платформа онлайн-опросов «Кукушка» совместно с Life провела исследование, чтобы выяснить, сколько россиян приглашают сказочных персонажей домой, насколько дети верят в Деда Мороза и какие суммы родители готовы потратить на такие услуги.

Результаты показали, что 90% респондентов привлекают аниматоров для своих детей накануне праздника, причем у 12% участников исследования эту роль исполняют родственники или близкие друзья семьи.

Что касается стоимости услуг, 40% родителей полагают, что цена должна составлять не более 3000 рублей, 25% готовы заплатить до 7000 рублей, а 8% могут позволить себе расходы от 20 000 рублей.

Также выяснилось, что 45% детей не слишком верят в реальность Деда Мороза, но все равно ожидают его прихода как неотъемлемую часть новогодних традиций. 28% малышей действительно верят в новогоднего волшебника, а 27% знают, что подарки приносят сами родители.