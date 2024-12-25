Пластический хирург Пахилин предупредил, что «эльфийские ушки» не исправляются

Врачи отказывают пациентам, которые хотят сделать «эльфийские уши» из-за невозможности исправить последствия хирургического вмешательства в дальнейшем. Об этом рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре ИА НСН .

«Что касается эльфийских ушек, это такой тренд, который приводит к деформации ушной раковины. Если сформировать эльфийские ушки хирургическим путем, любая операция несет риск осложнений, включая постоянные воспаления», — объяснил доктор.

Пахилин отметил, что данная форма подходит молодым людям при определенных условиях. Однако человек растет, приходит на какую-то, например, высокопоставленную должность, а у него эльфийские ушки, но справить их практически невозможно, все равно останется деформация.