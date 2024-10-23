Пластический хирург Бергмане рассказала о желании некоторых пациентов отрезать мочки ушей

Медик привела в пример случай, когда женщина хотела убрать жир на голени, потому что она не может застегнуть сапоги. Иногда пациенты просят отрезать мочки ушей. По словам Бергмане, для нее такие просьбы являются недопустимыми, и она не соглашается проводить вмешательство.

Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин также отметил, что отказывает пациентам в странных просьбах. Были случаи, когда девушки просили сделать им уши эльфа. Медик признался, что ни одной подобной операции он не провел.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что люди с постоянным желанием что-то увеличить или отрезать должны быть внесены в черные списки для пластических хирургов.