Пластический хирург Балакеримова рассказала о возможности одновременной липосакции нескольких зон

Пластический хирург Зухра Балакеримова сообщила изданию NEWS.ru , что одновременная липосакция нескольких участков тела не только возможна, но и эффективна. Однако она рекомендует обрабатывать не более пяти зон за один сеанс, чтобы избежать излишнего стресса для организма.

Многие пациенты желают избавиться от жировых отложений сразу в нескольких местах, например, на животе, бедрах и руках. Современная медицина позволяет осуществить эту мечту за одну процедуру. Лазерное удаление жира в нескольких зонах одновременно достаточно безопасно при правильном подходе.

Специалист подчеркнула, что для выполнения такой операции врач должен обладать высоким уровнем профессионализма и внимательно относиться к каждому шагу. По словам хирурга, сначала специалист тщательно изучает состояние здоровья пациента, оценивает количество жировых отложений и разрабатывает наиболее подходящую схему вмешательства.

Отдельно стоит выделить круговую липосакцию ног, которая позволяет скорректировать сразу несколько проблемных зон: бедра, голени, колени и даже внутреннюю поверхность бедра. Такой подход дает потрясающий результат: ноги становятся стройнее и подтянутее, а контуры тела — более гармоничными. Пациенты особенно ценят процедуру за экономию времени и сил. Отличительная особенность этой методики — тщательный расчет объема удаляемого жира в каждой зоне, чтобы достичь естественного и эстетичного результата.