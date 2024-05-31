Пластический хирург Аршакян: экстремальные подтяжки лица больше не актуальны

Экстремальные подтяжки с пугающими рубцами на лице давно вышли из моды, делать подобные пластические операции сейчас неактуально. Об этом рассказал пластический хирург Вардан Аршакян в беседе с Life.

По словам специалиста, сейчас отдается предпочтение эндоскопическим техникам омоложения, при которых подтяжка проводится через небольшие проколы. Подобные вмешательства малотравматичны и дают отличный эффект.

Кроме того, давно вышли из моды пластика большой груди и удаление ребер для узкой талии, отметил Аршакян.

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