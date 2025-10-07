Пластический хирург Алексанян назвал ринопластику самой популярной операцией в мире эстетической медицины

Мир моды и красоты постоянно меняется, и пластическая хирургия не исключение. За последние 10–15 лет изменились предпочтения людей в отношении эстетических процедур. Ведущий пластический хирург и главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук и профессор Тигран Алексанян в интервью RuNews24.ru рассказал о востребованных операциях.

По словам доктора, всегда будет актуальной операция ринопластики, так как красивый нос — это не только вопрос эстетики, но и уверенности в себе. Ринопластика позволяет достичь гармонии пропорций носа с остальными чертами лица и может решить медицинские проблемы, такие как затрудненное дыхание из-за искривленной носовой перегородки.

Также не теряет популярности коррекция тела. Процедуры, такие как липосакция, абдоминопластика и липофилинг, остаются популярными. Они позволяют избавиться от лишних килограммов и подчеркнуть естественную красоту тела.

Высоким спросом пользуются и омолаживающие операции. Эти процедуры всегда будут вне модных тенденций, так как они предоставляют возможность продлить молодость и вернуть уверенность в своем отражении в зеркале. Омолаживающие операции для лица, такие как блефаропластика, фейслифтинг и контурная пластика, помогают вернуть коже молодость и свежесть.

Несмотря на все преимущества, пластическая хирургия — это серьезный шаг, который требует консультации с опытным специалистом и рассмотрения всех возможных рисков и последствий, подчеркнул Алексанян.