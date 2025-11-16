Пять охранных зон для памятников природы появились в Марий Эл

Власти Республики Марий Эл подписали постановление о создании пяти новых охранных зон для памятников природы. Среди них: «Лиственничные рощи (1905 г.)», «Урочище Йошкар Сер», «Карман Курык», «Озеро Лисичкино» и «Озеро Таир». Об этом сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на главу регионального министерства природных ресурсов Алексея Киселева.

По его словам, эти меры реализуются в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013–2030 годы». Министр также сообщил, что сейчас данные об этих объектах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.