Писательница Арбатова: контроль над ценами на книги уничтожит книгоиздание

Обсуждение идеи государственного регулирования цен на книги в Санкт-Петербурге вызвало споры среди экспертов. Писательница и общественный деятель Мария Арбатова выразила несогласие с подобной мерой в интервью изданию Gazeta.Spb .

Арбатова критично оценила практику ценообразования на книги, отметив, что она получает вознаграждение в виде минимальной суммы, а впоследствии книга продается издательством по более высокой цене. Писательница также сталкивалась с ситуацией, когда ее произведения не продавались на мероприятиях или исчезали с полок сразу после проведения презентаций.

Арбатова заметила, что такие ситуации происходят из-за недостатка «закрепленности» книг и недооценки труда авторов со стороны книжных магазинов, которые нередко отдают предпочтение продаже других товаров.