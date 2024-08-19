Писатель Сергей Лукьяненко: бороться с незаконным распространением книг в Сети практически невозможно

Писатель Сергей Лукьяненко в разговоре с ИА НСН назвал безуспешной борьбу с незаконным распространением его книг в интернете. Он отметил, что его сильно раздражает, когда другие воруют чужой труд.

«Чаще всего пираты обходят все запреты, потому что в международном законодательстве есть масса дыр, которые мешают полноценной борьбе», — сказал писатель.

Лукьяненко добавил, что и самолично, и через издательства пробовал вести борьбу с пиратством, но все тщетно.

Ранее Ассоциация по защите авторских прав в интернете сообщила, что в список самых популярных авторов на пиратских сайтах в 2023 году входили Дарья Донцова, Александр Тамоников, Стивен Кинг, Сергей Лукьяненко и Наталья Александрова.