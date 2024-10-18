Писатель Пузырев: закрытие алкомаркетов не снизит популярность спиртного в РФ

Писатель и автор Telegram-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев оценил эффективность идеи с закрытием алкомаркетов. Об этом сообщил сайт « Инфо24 ».

По словам эксперта, реализация инициативы не поможет снизить популярность спиртного среди россиян. В данном случае необходимы более сложные и комплексные меры.

Специалист призвал не воспринимать магазины, продающие крепкие напитки, как зло. Там представлены качественные продукты, которыми «никто, по крайней мере, не отравится», отметил Пузырев.