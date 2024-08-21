В российских магазинах, включая сетевые, встречается много «подозрительно недорогих» коньяков, поэтому любителям армянского коньяка стоит обращаться к проверенным брендам от надежных производителей, уделяющих значительное внимание своей репутации. Такой совет Инфо24 автор телеграм-канала «Пьяный мастер», писатель Денис Пузырев, комментируя информацию о том, что почти 90% армянских коньяков могут быть небезопасными.

По его словам, качество продукции крупных армянских производителей с хорошей репутацией не вызывает сомнений. В качестве примера блогер назвал комбинат «Арарат» и Ереванский винно-коньячный завод, производящий коньяк «Ной». Он также отметил, что помимо этих компаний существует множество небольших предприятий, которые используют популярность бренда армянского коньяка, который хорошо известен на постсоветском пространстве и в России.

По его словам, в таких продуктах можно найти много чего неожиданного, и если обнаруживаются нарушения, это действительно так, так как современные технологии позволяют проводить спектральный анализ и точно определить состав с указанием всех примесей.