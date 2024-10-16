Писатель Прилепин рассказал, что врач Голенков спас его ногу после подрыва автомобиля

Российский писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин идет на поправку после травм, полученных при подрыве его автомобиля, однако пока еще не может бегать. Об этом он рассказал в эфире «Радио «Комсомольская правда» .

Публицист отметил, что мог лишиться ноги из-за сильных повреждений, однако его лечащий врач взял на себя ответственность и провел несколько сложнейших операций.

«Мой удивительный доктор Голенков, который получил на днях звание Заслуженного врача России, совершил невозможное. Он эту ногу мне пришил обратно», — поделился Прилепин.

Напомним, в конце сентября суд назначил фигуранту уголовного дела о покушении на писателя пожизненный срок лишения свободы.