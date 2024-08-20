Писатель Иванов: родителям будущих первоклассников стоит прочитать книгу «Как выжить в начальной школе»

Первый класс — волнительный этап как для детей, так и для родителей. Источником знаний и вдохновения для взрослых станет специальная литература, рассказал писатель Егор Иванов в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, родителям стоит прочитать книгу «Как выжить в начальной школе» Елены Первушиной. Автор объясняет, как взаимодействовать с педагогами и на что обратить внимание в поведении новоиспеченного ученика.

Еще один достойный вариант — «Как любить ребенка» Януша Корчака. В произведении говорится о необходимости уважения к детям и их способностям, пояснил Иванов.