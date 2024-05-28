Писатель Драгунский выступил против возможного запрета книги «Вредные советы»

Писатель Денис Драгунский в беседе с ИА НСН прокомментировал требование прокуратуры Каратузского района Красноярского края изъять из продажи книгу «Вредные советы» Григория Остера.

По его словам, с одной стороны, в России борются за самобытные ценности, а с другой — ведут себя как истеричная студентка. Драгунский указал на то, что любая книга, написанная для детей, нуждается в родительских разъяснениях.

«Любая детская книжка нуждается в родительском сопровождении, даже стихи Барто или Михалкова. Родители должны объяснить и показать», — сказал он.

Прокуратура потребовала изъять из продажи книгу по той причине, что в ней имеются «описания жестокости», вызывающие «страх, ужас и панику» у детей.

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