Писатель Денис Драгунский признался, что любит творчество Чехова

Писать рассказы Денис Драгунский начал достаточно поздно, в 57 лет, но в результате стал мастером короткой прозы. О том, кто вдохновлял автора, она рассказал «Снобу».

По словам самого Драгунского, очень сказались на выборе жанра его собственные литературные предпочтения. В частности, писатель очень любит Чехова, а также зарубежных новеллистов.

«Мои литературные учителя — это стариннейшие новеллисты, итальянские прежде всего. И даже не Боккаччо, а, скорее, Мазуччо и особенно Поджо Браччолини», — рассказал Драгунский.

Он добавил, что также неравнодушен к Маргарите Наваррской и восточным новеллам Пу Сунлина, а также к японцам, например, к Акутагаве.

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