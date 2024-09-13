Пироги со свининой потребовали убрать из продажи в Петербурге

Совет осетин призвал убрать из продажи в Санкт-Петербурге пироги со свининой

Общественное движение «Высший совет осетин» посоветовало владельцу петербургской доставки еды убрать из меню осетинские пироги. Об этом сообщили в Telegram-канале движения.

Общественники уточнили, что речь идет о блюдах, в начинке которых есть курица и свинина. В обращении указали, что эти животные являются «грязными», в то время как осетинский пирог обладает сакральной ценностью.

Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев напомнил, что с помощью этого блюда народ благодарит Бога, поэтому для его приготовления нельзя использовать «грязных» животных. В движении подчеркнули, что владелец доставки не только обманывает потребителей, но и «оскорбляет чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции».

После изучения обращения предприниматель созвонился с Ватаевым. В ходе разговора он пообещал убрать из ассортимента продукцию, не соответствующую названию «Осетинский пирог».

Ранее Совет осетин обратился в СК и Генпрокуратуру из-за заявления дизайнера Артемия Лебедева об организации «Матери Беслана».