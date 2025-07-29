Пилот Смирнов призвал учитывать пути миграции птиц при строительстве аэропортов

Проблема столкновений птиц с самолетами существует с первых дней авиации и до сих пор не решена. Ситуацию прокомментировал заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, традиционные методы отпугивания птиц не всегда эффективны. Как пояснил эксперт, люди должны приспосабливаться к природе и учитывать пути миграции птиц при строительстве аэропортов.

«Если проанализировать расположение аэропортов мира, окажется, что многие из них находятся рядом с полигонами отходов. Естественно, птицы слетаются туда за пищей», — отметил пилот.

Он также напомнил, что современные воздушные гавани оснащены радарами, способными фиксировать стаи птиц. Диспетчеры обязаны предупреждать экипажи о рисках, но окончательное решение всегда остается за командиром воздушного судна.