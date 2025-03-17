Пилот Саженин: авиационная школа России обеспечивает отличную подготовку пилотов

Он отметил, что российская авиационная школа обеспечивает отличную подготовку пилотов, особенно в условиях работы на сложных аэродромах и устаревших самолетах. Благодаря такому опыту пилоты превосходят иностранных коллег, привыкших к современным автопилотам и навигационным системам, сказал он.

Однако, несмотря на высокий профессионализм, удержание кадров требует усилий, поскольку зарубежные работодатели предлагают более выгодные условия труда и жизни, добавил собеседник.